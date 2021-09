Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Brandstiftung auf der Mini-Mess

Pforzheim (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz vor 06:30 Uhr, wurde ein brennendes Kinderkarussell auf der Pforzheimer Mini-Mess gemeldet. Das in der Fußgängerzone in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße aufgestellte Fahrgeschäft stand beim Eintreffen der Polizei in Vollbrand. Aufgrund mehrerer Brandausbruchstellen ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter auf bislang noch nicht bekannte Art und Weise das Karussell in Brand steckten. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, so dass zu keinem Zeitpunkt ein Übergreifen des Brandes auf Gebäude oder andere Fahrgeschäfte bestanden hatte. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 17 Mann vor Ort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit insgesamt sieben Polizeifahrzeugen führte nicht zum Ergreifen der Täter. Am Kinderkarussell ist ein Schaden in Höhe von ca. 100.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

