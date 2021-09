Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim: VW Polo schanzt über Erdwall und prallt gegen abgestellte Fahrzeuge

Friolzheim (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge mit einem Schaden von insgesamt 20.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am späten Samstagabend: Gegen 22:50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Polofahrer aus Richtung der Autobahnanschlussstelle Heimsheim kommend die nach Friolzheim führende Landstraße. Nachdem er die dortige Autobahnbrücke passiert hatte, kam er von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Fahrzeug auf einen Erdwall. Sein Fahrzeug hob in der Folge über mehrere Meter ab und landete in einem Betriebsgelände. Dort prallte der Polo gegen zwei geparkte Fahrzeuge und beschädigte diese nicht unerheblich. Da aus den beschädigten Fahrzeugen Betriebsflüssigkeiten austraten musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. Beim Lenker des VW Polo wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da er zum Unfallzeitpunkt vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Alexander Schwarz

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell