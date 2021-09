Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Dobel - Zeugen gesucht: Schwer verletzter Motorradfahrer/ Unbekannter mit Sattelzug flüchtig

Dobel (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Schaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 340 am Freitagmittag gegen 15.00 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 69-jähriger Motorradfahrer von Neuenbürg in Richtung Dobel unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein Unbekannter mit einem Sattelzug auf seiner Fahrspur entgegen.

Der Motorradfahrer musste nach rechts ausweichen und stürzte neben der Fahrbahn. Der 69-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr ohne anzuhalten in Richtung Neuenbürg weiter. Hinweise zum Fahrer bzw. den Sattelzug liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Tel. 07082 7912-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell