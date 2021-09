Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unbekannte haben es auf Zigarettenautomaten abgesehen und schlagen Scheiben ein

Mühlacker (ots)

Auf Zigarettenautomaten hatten es Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Mühlacker abgesehen. Zudem wurden zwei Scheiben eingeschlagen.

Die Täter versuchten in der Enzberger Kanalstraße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, scheiterten dabei jedoch. Offenbar im Anschluss schlugen sie eine Scheibe eines nebenan parkenden Autos sowie eines in der Nähe befindlichen Gebäudes ein. Auch hier wurde nach derzeitigem Kenntnisstand jeweils nichts entwendet.

Möglicherweise dieselben Täter waren es, die in der Mühlackerstraße in Lomersheim gleich einen kompletten Zigarettenautomaten entwendeten. Der Automat war an einer Hauswand angebracht, von der ihn die Täter wohl mit Brachialgewalt abrissen oder loshebelten. Laut ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei den Tatverdächtigen in der Mühlackerstraße um drei bis vier Personen handeln. Aktuellen Informationen zufolge sind die Diebe mit einem Kleinwagen mit ausländischen Kennzeichen in Richtung Illinger Straße davongefahren.

Eine Schadenshöhe lässt sich jeweils noch nicht beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell