Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Alleinbeteiligt mit Leichtkraftrad gestürzt

Birkenfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Birkenfeld ist am Donnerstagmorgen ein 61-Jähriger Motorrollerfahrer schwer verletzt worden.

Nach Stand der Ermittlungen befuhr der Vespa-Fahrer gegen 8:10 die Bahnhofstraße in Richtung Bundesstraße 294. Im Kurvenbereich, Nahe der Einmündung, stürzte er ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und eine Streifenwagenbesatzung der Polizei im Einsatz.

