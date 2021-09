Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vorfahrtsverletzung: Rollerfahrer schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Ein Schwerverletzter und rund 3.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagmittag in Pforzheim.

Eine 50-jährige Nissanfahrerin beabsichtigte gegen 13:30 Uhr die Brettener Straße, von der Wittelsbacherstraße kommend, in gerader Richtung zu queren. Ein 74-Jähriger war mit seinem Kleinkraftrad in stadtauswärtiger Richtung auf der bevorrechtigten Brettener Straße unterwegs. Er wurde im Kreuzungsbereich vom Nissan erfasst. Durch die Kollision zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde in der Folge in ein Krankenhaus eingeliefert.

Michael Wenz, Pressestelle

