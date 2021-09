Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Zeugen gesucht: 15-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Tiefenbronn (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr auf der Landesstraße 572. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein 18-Jähriger mit seinem blauen VW Golf von Mühlhausen kommend in Richtung Pforzheim auf der Würmtalstraße unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam schließlich unterhalb einer Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 15-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren und lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Zur Klärung der näheren Umstände wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach bisherigem Stand war der 18-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Ein Drogenvortest verlief bei dem Fahrer auf Amphetamine und Opiate positiv. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Die Unfallstelle war bis 23.38 Uhr voll gesperrt. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst, war das Polizeipräsidium Pforzheim mit sieben Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen ist auch, ob der 18-Jährige mit seinem blauen VW-Golf vor dem Unfall andere Verkehrsteilnehmer riskant überholte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, Tel. 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.

