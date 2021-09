Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Zwei Tote nach Verkehrsunfall

Pfalzgrafenweiler (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr auf der Landesstraße 404. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 74-jähriger BMW-Fahrer von Altensteig kommend in Richtung Freudenstadt unterwegs. In Höhe von Pfalzgrafenweiler bog der Mann nach links in die Gottfried-Joos-Straße ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 20-jährigen Motorradfahrers. In der Folge kommt es zur Kollision. Ob der Motorradfahrer dabei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen der Verkehrsdienstaußenstelle in Freudenstadt.

Der 20-jährige Motorradfahrer und der 64-jährige Mitfahrer im BMW wurden dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstorben sind. Der 74-jährige BMW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung der näheren Umstände des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 7.000 Euro. Die Fahrbahn musste von einer Fachfirma gereinigt werden. Die Unfallstelle war bis 00.37 Uhr gesperrt.

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst, war das Polizeipräsidium Pforzheim mit fünf Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Dirk Wagner, Pressestelle

