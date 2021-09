Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahrzeugbrand nach Auffahrunfall auf der B10

Mühlacker (ots)

Am Donnerstagnachmittag fing der Renault einer 64 Jahre alten Frau Feuer. Zuvor war es zur Kollision des Pkw mit dem Fiat einer 29-Jährigen gekommen. Glücklicherweise kam bei dem Ereignis niemand zu Schaden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 64-Jährige gegen 14:20 Uhr die Bundesstraße von Mühlacker kommend in Richtung Illingen. Auf Höhe der Straße "In den Waldäckern" fuhr sie offensichtlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf den Fiat der 29-Jährigen auf. Kurz nach dem Zusammenstoß begann der Renault auch schon zu brennen. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich ein Vollbrand, den die Feuerwehr jedoch nach rasch im Griff hatte.

Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Sachschaden am komplett ausgebrannten Pkw Renault beläuft sich auf geschätzte 5.000 Euro. Mit rund 3.000 Euro wird der Schaden am Fiat beziffert. Die Fahrbahn musste gereinigt werden, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Am Asphalt waren durch die Hitze des Brandes auch Schäden entstanden, um die sich im Anschluss die Straßenmeisterei kümmerte. Der Bereich der Unfallstelle musste in Teilen bis in den späten Nachmittag gesperrt werden.

Sabine Maag, Pressestelle

