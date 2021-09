Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Vorfahrtsverletzung: drei Verletzte und Sachschaden

Eutingen im Gäu (ots)

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und 26.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwochmorgen im Bereich Eutingen im Gäu.

Um 8:00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Skodafahrer die Kreisstraße 4718 aus Richtung Eutingen kommend. Nach Stand der Ermittlungen missachtete er an der Stopp-Stelle die Vorfahrt eines 37-Jährigen der mit seinem Sattelzug die Bundesstraße 463 von Hochdorf kommend unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei das Auto nach links in das angrenzende Wiesengelände abgewiesen wurde. Durch den Unfall wurde der Skodafahrer schwer verletzt. Sein 41-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Bundesstraße 463 war zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

