Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken und mit Handy am Steuer

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmittag zogen Polizeibeamte einen Sattelzugfahrer auf der Autobahn A8 mit rund 1,4 Promille aus dem Verkehr.

Der Fahrer fiel den Polizeibeamten gegen 15:20 Uhr auf, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der anschließenden Personen und- Fahrzeugkontrolle beim Rasthof Pforzheim bemerkten die Polizisten dann Alkoholgeruch in der Atemluft und leere Flaschen und Dosen von alkoholischen Getränken im Führerhaus. Der anschließende Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht der Trunkenheit. Weiterhin ergab eine Ladungsüberprüfung, dass die Fracht in Form von Paletten mit Kunststoffen ohne jede Sicherung transportiert worden war. Der Fahrer musste im Anschluss an die Kontrolle eine Blutprobe abgeben. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung erhoben.

Sabine Maag, Pressestelle

