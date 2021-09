Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Öffentlichkeitsfahndung: 57-jährige Roswitha S. vermisst

Freudenstadt (ots)

Die Polizei sucht nach der 57 Jahre alten Roswitha S. aus Freudenstadt.

Die Vermisste war in Freudenstadt wohnhaft und wurde zuletzt in der 34 Kalenderwoche an ihrer Wohnanschrift gesehen, seither fehlt von ihr jede Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Bisherige Ermittlungen und umfangreiche Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Welche Kleidung die Vermisste aktuell trägt ist nicht bekannt. Frau S. ist ca. 165 cm groß, von schlanker Statur (ungefähr 55 kg) und hat schwarze, leicht ge-lockte, schulterlange Haare mit einem auffälligen grauen Ansatz. Sie trägt KEINE Brille, sieht jedoch schlecht aufgrund eines Augenleidens. Insbesondere bei Dunkelheit ist die Vermisste nahezu blind. Möglicherweise trägt sie eine schwarze Handtasche bei sich.

Zur Fahndung:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freudenstadt-vermisstenfahndung/

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

