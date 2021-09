Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Waldachtal (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am Dienstagmittag in Waldachtal.

Gegen 13.00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Sattelzugfahrer die Bachstraße in Richtung Vesperweiler und beabsichtigte an der Kreuzung mit der Steinbühlstraße nach links in diese abzubiegen. Hierzu ordnete er sich auf dem Linksabbiegerfahrstreifen ein. Der 62-Jährige gab einer Toyotafahrerin, welche die Bachstraße von der Steinbühlstraße kommend queren wollte, Handzeichen wonach sie vor ihm die Kreuzung durchfahren könne. Die 57-Jährige fuhr mit dem Toyota in die Kreuzung ein. In der Folge kam es zum Unfall mit einem 62-jährigen Renaultfahrer. Dieser wollte die Kreuzung auf der Bachstraße in Fahrtrichtung Vesperweiler fahrend in gerader Linie passieren. Der Toyota wurde auf der Beifahrerseite beschädigt und der Renault im Frontbereich. Durch den Zusammenstoß wurde die 57-Jährige leicht verletzt.

Michael Wenz, Pressestelle

