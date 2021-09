Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Vorfahrtsverletzung: eine Leichtverletzte und Sachschaden

Niefern-Öschelbronn (ots)

Durch eine Vorfahrtsverletzung ist in Öschelbronn am Dienstagmorgen eine 29-jährige Hyundai-Fahrerin leicht verletzt worden.

Am Dienstag gegen 07:45 Uhr befuhr eine 20-jährige Seat-Fahrerin die Allmendstraße und wollte in die bevorrechtigte Hauptstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 29-Jährigen die in Richtung Pinache unterwegs war. Die Hyuandai-Fahrerin wurde in der Folge leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Autos beträgt rund 5.500 Euro.

Michael Wenz, Pressestelle

