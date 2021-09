Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Fahrbahn mit Kraftstoff verschmutzt - Motorradfahrer stürzt und wird verletzt

Loßburg (ots)

Leicht verletzt worden ist am Dienstagmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall bei Loßburg.

Ein noch unbekanntes Fahrzeug hatte auf der Landesstraße 405 von Freudenstadt bis Reinerzau in Kurvenbereichen immer wieder größere Mengen Kraftstoff verloren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der Motorradfahrer gegen 12 Uhr hierdurch sowie durch den teilweise feuchten Fahrbahnbelag in einer scharfen Linkskurve ins Rutschen und anschließend zu Fall. Er wurde dabei leicht verletzt, weiterhin entstand an seinem Kraftrad Schaden von rund 1.000 Euro.

Wer Hinweise zum Verursacher der Kraftstoffspur geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-550 oder beim dortigen Polizeirevier unter 07441 5360 zu melden.

