POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Lkw beschädigt Balkon und fährt davon: Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots)

Davongefahren ist am frühen Montagnachmittag ein Lastwagen in Horb-Mühlen, nachdem er zuvor ein Gebäude beschädigt hatte.

Der bislang noch unbekannte Lkw war gegen 13:45 Uhr auf dem Talmühleweg in Richtung Rathausstraße unterwegs, als er einen in rund zwei Meter Höhe befindlichen Balkon des Wohnhauses streifte. Ohne sich um den verursachten Schaden am Balkon zu kümmern, fuhr der Fahrer des Lastwagens danach weg.

Das Polizeirevier Horb bittet Zeugen, die Hinweise auf den Lkw oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

