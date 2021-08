Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Unfall wegen Überholmanövers - Autofahrer muss Motorrad ausweichen - Zeugen gesucht

Neuweiler (ots)

Sachschaden von rund 2.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochabend bei Neuweiler, dem offensichtlich ein Überholmanöver eines Motorradfahrers vorausging.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Fahrer eines Opels gegen 17:45 Uhr auf der Kreisstraße 4370 von Gaugenwald kommend in Richtung Neuweiler unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein unbekanntes Auto entgegenfuhr. Jenes wurde im selben Moment von einem ebenso unbekannten Motorradfahrer überholt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Opelfahrer ab und lenkte seinen Wagen nach rechts. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und nach mehreren Metern im Gras zum Stehen. Am Opel entstand dadurch Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das entgegenkommende Auto und der Motorradfahrer fuhren weiter.

Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder den beiden noch unbekannten Fahrern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

