Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmozheim - Verdacht auf Unfallflucht unter Alkohol: 61-Jährige mit über zwei Promille - Zeugen gesucht

Simmozheim (ots)

Eine 61-jährige Autofahrerin steht im Verdacht, am Donnerstagabend in betrunkenem Zustand einen Unfall verursacht zu haben und danach davongefahren zu sein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die 61-Jährige gegen 18 Uhr in der Simmozheimer Goethestraße beim Ausparken einen dort abgestellten Kleintransporter touchiert und beschädigt haben. Anstatt sich jedoch um den Unfall zu kümmern, soll sie zunächst nach Hause gefahren sein und dann gegen 19 Uhr die Polizei verständigt haben. Die Einsatzkräfte stellten in der Folge fest, dass die Autofahrerin alkoholisiert ist. Ein mit ihr durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über zwei Promille zum Ergebnis. Da die Frau gegenüber den Beamten angab, erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben, wurden ihr zur Beweissicherung in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Weiterhin behielten die Beamten ihren Führerschein ein.

Das Polizeirevier Calw sucht nun einen bislang unbekannten mutmaßlichen Zeugen, der die 61-Jährige auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht haben soll. Dieser sowie etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

