Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - 37-Jähriger filmt junge Frau im Intimbereich

Nagold (ots)

Festgenommen wurde am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr ein 37-Jähriger in der Haiterbacher Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen filmte der Mann eine 18-Jährige an einer Selbstbedienungstheke in einem Kaufhaus. Der 37-Jährige hielt dabei sein Mobiltelefon unter das Kleid der Frau und filmte dabei den Intimbereich.

Die junge Frau reagierte prompt und nahm dem Mann das Mobiltelefon ab und verständigte über eine Mitarbeiterin des Kaufhauses die Polizei. Der 37-Jährige, der offensichtlich perplex von der schnellen Reaktion der Frau war, verblieb bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort.

Das Mobiltelefon des 37-Jährigen wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell