Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Brand in Firma führt zu hohem Sachschaden

Loßburg (ots)

Ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich ist die Bilanz nach einem Feuer in einem Recyclingbetrieb in der Oberwiesachstraße in Loßburg-Betzweiler.

Gegen 14:00 Uhr hatte ein Mitarbeiter der Firma den bereits gebundenen Gefahrstoff mit einem Bagger weiterverarbeiten wollen, als beim Kontakt eine Stichflamme austrat, die rasch auf die angrenzende Wand und letztlich auch auf das Dach der Betriebshalle übergriff. Durch die Feuerwehr konnte im weiteren Verlauf ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Raum verhindert werden. Etwa gegen 16:0 Uhr war der Brand gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Eine Umweltgefahr konnte durch das Auffangen des Löschwassers verhindert werden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell