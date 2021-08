Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Arztpraxis - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Unbekannte brachen von Dienstag auf Mittwoch in die Räume einer Arztpraxis in der Luisenstraße ein. Hierbei wurden offensichtlich Rezeptscheine und ein Arztstempel entwendet.

Die Täter betraten in der Zeit zwischen Dienstag, 24.08.2021, 12:00 Uhr und Mittwoch, 25.08.2021, 08:00 Uhr, zunächst den Gebäudekomplex. Im Anschluss begaben sie sich in das zweite Obergeschoss. Dort öffneten sie gewaltsam die Eingangstür zur Praxis. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden aus mehreren Räumen der Praxis eine Vielzahl an Blanko-Rezepten entwendet.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder auch zu den entwendeten Gegenständen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

