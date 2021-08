Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Jugendraum

Pforzheim (ots)

Zwischen Montag und Dienstag brachen Unbekannte im Stadtteil Arlinger in einen Jugendraum ein und entwendeten eine Spielkonsole mit Zubehör im Wert von rund 600 Euro.

Nach den ersten Ermittlungen gelangten die Täter in der Zeit zwischen Montag, 23.08.2021, 20:00 Uhr und Dienstag, 24.08.2021, 16:00 Uhr, über ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten des städtischen Kinder- und Jugendtreffs in der Börthstraße. Dort wurde im Anschluss ein Schrank aufgehebelt, worin sich die elektronischen Gegenstände befanden. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

