POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Entwendeter Opel Adam: Jugendliche festgenommen/ Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 23.08.2021, 08.28 Uhr

Pforzheim (ots)

Vier Jugendliche wurden am Mittwochabend in der Kallhardstraße gegen 19.45 Uhr festgenommen, nachdem sie mit dem entwendeten Opel Adam unterwegs waren. Die Besitzerin selbst stellte ihren Pkw fahrend fest und verständigte die Polizei. In der Zwischenzeit waren andere Kennzeichen am Fahrzeug angebracht worden. Die Insassen konnten durch sofort hinzugerufene Einsatzkräfte einer Kontrolle unterzogen werden.

Der 17-jährige Fahrer, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, stand sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest verlief auf Cannabis und Amphetamin positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Außerdem befanden sich ein 14-Jähriger sowie ein weiterer 17-Jähriger und eine 17-Jährige im Fahrzeug.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Der Pkw und das Diebesgut wurden sichergestellt. Die Hintergründe des Pkw-Diebstahls und der möglichen weiteren Taten sind Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

