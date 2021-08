Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - 47-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Remchingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Remchingen ist eine 47-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.

Ein Fahrradfahrer hatte gegen 15:45 Uhr am Kreisverkehr Niemandsberg/Kreisstraße 4535 anhalten wollen, blieb jedoch an seinen Klickpedalen hängen und fiel um. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden zwei Autofahrer, darunter die 47-Jährige, auf das Geschehene aufmerksam und hielten an, um nach dem Radfahrer zu schauen. Er blieb den bisherigen Informationen zufolge unverletzt. Ein dritter Wagen, der von einem 50-Jährigen gefahren wurde, bremste ebenso ab. Dennoch reichte es dem 50-Jährigen, der wohl gleichfalls nach dem Radfahrer blickte, offenbar trotz Abbremsens und Ausweichversuchs nicht mehr, sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Er fuhr in der Folge auf das Auto der 47-Jährigen auf, welche hierdurch leicht verletzt wurde. Es entstand weiterhin Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

