Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter begeht Fahrerflucht nach Unfall mit Linienbus

Pforzheim (ots)

Einfach davongefahren ist am späten Dienstagmorgen ein noch unbekannter Opelfahrer, nachdem er in Pforzheim den Zusammenstoß mit einem Linienbus verursacht hatte.

Der Unbekannte war mit seinem dunkelblauen Opel mit Ludwigsburger Kennzeichen gegen 11:15 Uhr von der Schwebelstraße aus nach rechts in die Habermehlstraße eingebogen. Hierbei nahm er offensichtlich dem Linienbus die Vorfahrt, sodass jener eine Vollbremsung machen musste. Dennoch kollidierten die beiden Fahrzeuge leicht. Durch den Zusammenstoß oder die vorausgegangene Vollbremsung erlitt eine Businsassin möglicherweise leichte Verletzungen, die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Opelfahrer fuhr, ohne sich um den Vorfall zu kümmern, auf der Habermehlstraße in stadtauswärtige Richtung einfach davon. Am Bus entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Opel mit Ludwigsburger Kennzeichen oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

