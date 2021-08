Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Porsche kollidiert mit Fiat - hoher Sachschaden

Pforzheim (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 29.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in der Hohenzollernstraße ereignete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 37 Jahre alte Fahrer eines Porsche gegen 21:00 Uhr die Hohenzollernstraße in östlicher Fahrtrichtung als er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel auf einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat auffuhr. Der Porschefahrer konnte einige hundert Meter vom Unfallort entfernt, in der Christophallee, in seinem Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Hierbei bemerkten die Polizeibeamten offensichtliche Ausfallerscheinungen, welche auf den Konsum von Alkohol hindeuteten. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Der Fiat erlitt einen Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Der Führerschein des 37-Jährigen wurde einbehalten, er musste eine Blutprobe abgeben und sich in einem Strafverfahren verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

