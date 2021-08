Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Keller aufgebrochen und Elektrofahrräder entwendet

Pforzheim (ots)

Am Montagmorgen stahlen Unbekannte zwei Fahrräder aus Kellerräumen in der Blumenheckstraße. Die Schadenshöhe beträgt rund 4.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten sich die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Montag, 23.08.2021, 00:30 Uhr und 06:30 Uhr, an sieben von acht Kellerabteilen des Mehrfamilienhauses zu schaffen. Im Anschluss an den Aufbruch der Keller nahmen diese die Pedelec an sich. Weiterhin entwendeten die Täter Getränkeflaschen.

Sabine Maag, Pressestellen

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell