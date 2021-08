Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Auf der A8: Sattelzugfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Friolzheim (ots)

Mit leichten Verletzungen kam am frühen Dienstagmorgen ein 23 Jahre alter VW-Fahrer nach einem Verkehrsunfall mit einem Lkw auf der Autobahn A8 in ein Krankenhaus.

Nach bisherigem Stand der Ermittlung befanden sich die Fahrzeuge auf der Autobahn von Stuttgart in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd war der 23-Jährige gerade dabei den Lkw auf der mittleren Fahrspur zu überholen, als der Lkw-Fahrer seinerseits einen Spurwechsel auf die mittlere Spur vollzog. Hierbei kam es dann gegen 4.30 Uhr zur Kollision wobei der VW in den Grünstreifen abgewiesen wurde und auf der Seite entgegen der Fahrtrichtung liegen blieb. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Sattelzugfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Für die Bergungsmaßnahmen des Fahrzeugwracks mussten zeitweise der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt werden.

