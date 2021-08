Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett

Calw - Achtung, Trickdiebstähle!

Althengstett / Calw (ots)

Am Freitag ereigneten sich nach bisherigen Erkenntnissen sowohl in Althengstett als auch in Calw Diebstähle, bei welchen unbekannte Frauen mit dem sogenannten "Geldwechsel-Trick" rund 200 Euro erbeuteten.

Gegen 16:45 Uhr wollte eine Frau zunächst in Althengstett, in einer Tankstelle in der Gottlieb-Braun-Straße, Geld gewechselt haben. Im Anschluss nahm diese aber nicht nur das gewechselte Geld, sondern auch die größeren Banknoten an sich und verließ das Areal. Die Frau wird als etwas fülliger beschrieben und sie trug zur Tatzeit ein langes, blaues Kleid mit Blumenmuster.

Gegen 18:15 Uhr betrat eine Frau mir langen, schwarzen Haaren, beleibterer Figur und braunem Kleid ein Modegeschäft in Calw, in der Stuttgarter Straße. Hierbei soll sie von drei Jungen begleitet worden sein. Ihrem Anliegen, dreihundert Euro in mehrere kleinere Scheine zu wechseln, wurde entsprochen. Im Anschluss wollte sie einzelne Scheine nochmals kleiner gewechselt haben. Nachdem die Frau das Geschäft dann wieder verlassen hatte, bemerkte die Verkäuferin, dass diese neben dem Wechselgeld auch ihre größeren Banknoten wieder eingesteckt hatte.

Ob die Frauen jeweils alleine beteiligt waren oder ob es noch weitere Mittäter gab, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wird der Frage nachgegangen, ob es sich bei den Frauen möglicherweise um dieselbe Person gehandelt haben könnte.

Am heutigen Montagmorgen, gegen 8:30 Uhr, wollte ein etwa dreißig Jahre alter Mann in einem Supermarkt,im Himbergweg in Althengstett, ebenfalls mehrere größere Geldscheine gewechselt bekommen. Die Kassiererin ging hierauf nicht ein und meldete den Sachverhalt der Polizei da es wohl am Freitag bereits zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war. Inwiefern dem Supermarkt ein Schaden entstanden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der unbekannte Mann soll ein osteuropäisches Aussehen gehabt und sich auf Englisch mit dem Personal verständigt haben.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Calw rund-um-die-Uhr unter der Telefonnummer 07051 161-3511 entgegen.

Sabine Maag, Pressestelle

