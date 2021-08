Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Unterreichenbach - Roller entwendet

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 23.00 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr, einen Motorroller der Marke Daelim in der Friedenstraße entwendet. Am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr konnte der Roller in Tatortnähe aufgefunden werden. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, 07051 / 161 3511, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell