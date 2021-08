Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Alleinbeteiligt: Radfahrer mit rund zwei Promille gestürzt

Nagold (ots)

Leichtverletzt wurde am Samstagabend gegen 20.45 Uhr ein 66-jähriger Radfahrer in der Hauptstraße. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Abhang. Glücklicherweise wurde der 66-Jährige nur leicht verletzt. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

