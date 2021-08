Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/ Enzkreis/ FDS/ Pforzheim) Pforzheim - Erfolgreiche Kontrollen

Pforzheim (ots)

Auch am vergangenen Wochenende wurden verstärkt Kontrollen mit Schwerpunkt Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr im gesamten Zuständigkeitsbereich durchgeführt.

Bereits am Freitagfrüh wurde gegen 01.55 Uhr ein 42-jähriger VW-Fahrer in der Industriestraße in Niefern-Öschelbronn einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Um 13.30 Uhr am Freitag wurde auf der Bundesstraße 296 bei Oberreichenbach ein 21-Jähriger VW-Fahrer angehalten. Der Mann stand sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Einen Drogenvortest verweigerte der Mann. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Gegen 15.20 Uhr wurde in der Dornstetter Straße in Glatten ein 37-jähriger KIA-Fahrer gestoppt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Bei der Kontrolle wurde außerdem festgestellt, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Am Samstagfrüh gegen 03.00 Uhr wurde An den Kelterwiesen in Horb ein 38-jähriger Audi-Fahrer angehalten. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Auch er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Mit rund 1,6 Promille war am Sonntagfrüh gegen 06.25 Uhr ein 20-Jähriger mit einem E-Scooter in der Bahnhofstraße in Pforzheim unterwegs. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Mit über 1,8 Promille war am Montagfrüh gegen 05.20 Uhr ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Der Mann viel durch seine langsame Fahrweise und Schlangenlinienfahrt auf. Der 53-Jährige wurde schließlich an der Bundesstraße 294 einer Kontrolle unterzogen. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Beeinflussung im Straßenverkehr ist eine der Hauptursachen bei schweren Verkehrsunfällen. Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die Kontrollen konsequent fortführen.

