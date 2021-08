Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Zeugen gesucht: Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch in Kiosk

Neuenbürg (ots)

Drei mutmaßliche Täter konnten am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr festgenommen werden, nachdem sie versuchten, in einen Kiosk in der Wildbader Straße einzubrechen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchte das Trio ins Innere des Kiosks zu gelangen. Diese wurden jedoch durch die schnell alarmierte Polizei festgenommen.

Die Tatverdächtigen im Alter von 18, 33 und 38 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Tel. 07082 7912-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell