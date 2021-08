Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Zeugen gesucht: 19-Jähriger nach Pkw-Aufbruch festgenommen

Birkenfeld (ots)

Ein 19-Jähriger wurde am Samstagfrüh gegen 08.25 Uhr am Bahnhof in Birkenfeld vorläufig festgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Mann durch einen aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie er sich in der Baumgartenstraße Zutritt in einen Pkw verschaffte und anschließend in flüchtete.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen wurde der Mann im Bereich des Bahnhofs mit der Beute angetroffen.

Ob der Mann für zwei weitere Pkw-Aufbrüche in Baumgartenstraße in Frage kommt ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Tel. 07082 7912-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

