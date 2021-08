Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Radbruch auf der Autobahn

Pforzheim (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit bei starkem Regen wurde einem 43-jährigen Fahrer eines Pkw Jaguar auf der Autobahn A8 in Höhe der Ausfahrt Pforzheim-West zum Verhängnis. Der rasante Fahrer der hochwertigen Karosse war am Sonntag um 02.15 Uhr auf dem Weg nach Karlsruhe, als er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und sein Fahrzeug nicht mehr kontrollieren konnte. Als er dann von der Fahrbahn abkam, wurde das vordere linke Rad des Fahrzeugs abgerissen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, er musste jedoch einen Schaden von 15000 EUR an seinem Fahrzeug hinnehmen. Während der Bergungsarbeiten musste auf der A8 der rechte Fahrstreifen für längere Zeit gesperrt werden.

Peter Eberle, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell