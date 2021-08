Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Brennende Dachgeschoßwohnung in der Nordstadt

Pforzheim (ots)

Zähringeralle

In der Zähringeralle oberhalb der Gaststätte Rosenrot kam es gg. 21.08 Uhr zu einem Brandausbruch mit offenen Flammen im Dachgeschoß eines Mehrfamilienhauses. Die offenbar alkoholisierte 52-jährige Bewohnerin kam nach eigenen Angaben in ihre bereits brennende Wohnung und verletzte sich hierbei leicht. Im Laufe der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann, so dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Übergreifen auf das Nachbargebäude wurde erfolgreich verhindert. Die beiden Nachbargebäude wurden zunächst geräumt, werden aber bewohnbar bleiben. Eine Unterbringung von Personen ist bislang nicht erforderlich. Derzeit ist der Brand noch nicht vollständig gelöscht. die Brandursache und die Höhe des Schadens sind ebenso bislang nicht ermittelbar. Hierzu wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell