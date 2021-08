Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - 59-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Horb am Neckar (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden und ein verletzter Autofahrer sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen bei Horb am Neckar.

Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Volvo hinter einem 59-jährigen Mercedesfahrer auf der Kreisstraße 4769 von Mühlen kommend in Richtung der Bundesautobahn A 81, als der 59-Jährige gegen 05:45 Uhr an einer Einmündung verkehrsbedingt halten musste. Das erkannte der Volvofahrer offenbar zu spät und fuhr dem Vorausfahrenden auf. Dabei erlitt der 59-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden an den Autos von insgesamt rund 5.000 Euro.

Caroline Herzog, Pressestelle

