Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall am Stauende - Hoher Sachschaden

Pforzheim (ots)

Hoher Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen auf der Bundesautobahn 8 bei Pforzheim.

Gegen 10.00 Uhr befuhr ein 51-jähriger Lkw-Fahrer die BAB 8 in Richtung Stuttgart. Offenbar aufgrund einer der Verkehrslage nicht angepassten Geschwindigkeit übersah der Lkw-Fahrer das Stauende. Trotz, nach derzeitigem Kenntnisstand, eingeleiteter Gefahrenbremse konnte der 51-Jährige eine Kollision mit dem am Stauende stehenden Lkw nicht vermeiden. In der Folge entstand eine Kettenreaktion. Der angefahrene Lkw wurde auf einen vor ihm stehenden 3,5-Tonner geschoben, wobei sich die beiden hierin befindlichen Insassen leicht verletzt haben. Dieser 3,5-Tonner wurde auf einen weiteren 3,5-Tonner geschoben.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 160.000 Euro. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für und die Unfallaufnahmen und Bergungsmaßnahmen wurde der rechte Fahrstreifen für etwa 2,5 Stunden gesperrt.

Tipps zum Gefahrenpunkt Stauende:

- Fahren Sie immer vorausschauend und mit einer der Verkehrslage angepassten Geschwindigkeit.

- Seien Sie nicht abgelenkt.

- Halten Sie den erforderlichen Abstand zum Fahrzeug vor Ihnen.

- Achten Sie die Beschilderung und Warnhinweise

- Beachten Sie die Warnhinweise im Radio

