Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab - zwei Personen schwer verletzt

Enzkreis (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Landesstraße 1134 zwischen Sternenfels und Diefenbach.

Ein schwarzer VW Golf, besetzt mit zwei 29 Jahre alten Männer befuhr gegen 20:20 Uhr die Landesstraße 1134 von Sternenfels in Richtung Diefenbach, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten überfuhr, gegen einen Baum prallte, sich überschlug und schlussendlich auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Insassen wurden hierbei aus dem Fahrzeug geschleudert und zogen sich schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Sie mussten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Da die Fahrereigenschaft vor Ort nicht geklärt werden konnte, wurde das nicht zugelassene Fahrzeug beschlagnahmt und abgeschleppt. Die Besitzverhältnisse des Fahrzeugs, sowie der Grund des Unfalls bedarf der weiteren Ermittlungen. Beide Männer sind nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. An der Unfallstelle befanden sich neben drei Streifenwagenbesatzungen der Polizei, zwei Fahrzeuge des DRK, zwei Notärzte sowie die örtlich zuständige Feuerwehr. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zweitweise gesperrt werden. Zu einer Verkehrsbehinderung entstanden hierdurch nicht.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell