Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Enzkreis - Betrugsmasche: Täter bringen Frau nach angeblichem Autounfall der Tochter um Tausende von Euro

Enzkreis (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Telefon gegenüber einer Frau vorgegeben, der Anwalt ihrer angeblich verhafteten Tochter zu sein, die eine schwangere Frau überfahren haben sollte.

Am Dienstag gegen 15:00 Uhr erhielt die Geschädigte einen Anruf von einem angeblichen Anwalt. Dieser teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen Autounfall verursacht habe, bei dem eine schwangere Frau verstorben sei. Weiterhin erzählte er der Frau, dass ihre Tochter jetzt eingesperrt worden sei und Geld für die Kaution brauche. Eine Mittäterin rief die Geschädigte daraufhin mehrfach an und weinte am Telefon. Schließlich brachten die Täter die Frau dazu, Bargeld von der Bank abzuheben und dieses zusammen mit diversem Schmuck einem angeblichen Kurier eines Staatsanwalts an der Wohnungstür zu übergeben. Der Betrug fiel auf, als die Geschädigte ihre Tochter telefonisch erreichte und diese ihr versicherte, dass es ihr gut gehe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Folgende Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de:

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Die Polizei oder ein Staatsanwalt wird sie niemals um Geldbeträge bitten!

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei an.

Caroline Herzog, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell