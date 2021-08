Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Verkehrsunfall: Schwerverletzter Rollstuhlfahrer erliegt seinen Verletzungen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.08.2021, 00:10 Uhr

Pforzheim (ots)

Der bei einem Verkehrsunfall am 31.07.2021 schwerverletzte 78-jährige Rollstuhlfahrer ist am Freitag im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben.

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen war der Rollstuhlfahrer auf der stark abfallenden Straße gegen den Randstein geprallt und zu Fall gekommen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

