Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Pforzheim (ots)

Etwa 2.700 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagvormittag an einem auf einem Parkplatz abgestellten Audi in der Kieselbronner Straße.

Die Besitzerin eines roten Audi parkte ihr Fahrzeug zwischen 09:45 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Kundenparkplatz des dortigen Supermarktes. Als sie wieder zu ihrem Auto kam, bemerkte sie frische Unfallschäden auf ihrer Beifahrerseite. Vermutlich wurde der Schaden bei einem Parkverstoß verursacht.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt hierzu das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186 3211 oder der mit der weiteren Sachbearbeitung betraute Polizeiposten Kieselbronn unter 07231 154 2970 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell