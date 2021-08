Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Polizeibeamtin bei Widerstand verletzt

Niefern-Öschelbronn (ots)

Heftigen Widerstand gegen Polizeibeamte leistete am Montagabend ein 40-jähriger Mann. Eine Polizeibeamtin wurde hierbei verletzt und musste ihren Dienst vorzeitig beenden.

Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle auf der Bundesautobahn 8 meldete gegen 22:15 Uhr der Polizei einen randalierenden Ladendieb. Vor Ort sprachen die eingesetzten Polizeibeamte des Polizeirevier Pforzheim-Nord den Mann auf sein Verhalten an. Dieser pöbelte sogleich lautstark gegen die Beamten und nahm eine bedrohliche Haltung gegenüber ihnen ein. Jegliche Angaben zu seiner Person verweigerte der 40-jährige, weshalb ihm zur Identitätsfeststellung die vorläufige Festnahme erklärt wurde. Als die Beamten den Arm des Mannes ergriffen, schlug dieser sofort mit der Faust in Richtung der Beamtin, diese konnte dem Schlag glücklicherweise ausweichen. Mit großem Kraftaufwand schafften es die Beamten den sich durch Treten wehrenden Mann zu Boden zu bringen und ihm Handschließen anzulegen. Bei der Widerstandshandlung wurde die Beamtin so stark verletzt, das sie ihren Dienst vorzeitig beenden musste.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell