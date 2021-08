Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - 18-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen Baum

Mühlacker (ots)

Gestern Abend hat ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren und ist frontal gegen einen Baum geprallt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 18-Jährige gegen 19:30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 1125 von Pinache in Richtung Großglattbach. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge frontal mit einem Baum. Dabei wurde er schwerverletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

