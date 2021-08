Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Polizeibeamte erwischen Randalierer auf frischer Tat

Horb am Neckar (ots)

Auf frischer Tat erwischt haben Beamte des Polizeireviers Horb am frühen Samstagmorgen einen 30-jährigen Randalierer.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 2:30 Uhr auf den Mann aufmerksam, als er gerade mehrfach und mit aller Wucht gegen Tische und Stühle im Außenbereich einer Gaststätte in der Neckarstraße trat. Außerdem wurde ein vor Ort befindlicher Blumenkübel von dem Randalierer umgetreten. In der Folge lief der 30-Jährige die Neckarstraße entlang und trat dabei einen weiteren Blumenkübel um. Die anschließende Flucht vor der Polizei führte den Mann jedoch in eine Sackgasse, wo ihn die Beamten sodann vorläufig festnahmen. Der 30-Jährige gebärdete sich hoch aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte mehrfach. Es erwarten ihn nun neben einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auch eine weitere wegen Beleidigung.

Das Polizeirevier Horb bittet Zeugen, die etwas von den Ereignissen mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

