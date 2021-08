Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Freudenstadt (ots)

Drei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag bei Freudenstadt ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 19-jähriger Autofahrer gegen 16:15 Uhr auf der Gemeindestraße zwischen Bundesstraße 294 und Musbach unterwegs, als er im Bereich einer S-Kurve von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einem Baum, dann mit einer Wurzel und schließlich mit einem weiteren Baum. Infolge des heftigen Aufpralls wurde der Wagen wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo er zum Stehen kam. Durch den Unfall erlitten der 19-Jährige sowie seine ebenso 19-jährige Mitfahrerin schwere Verletzungen. Ein 20-jähriger, weiterer Mitfahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Mitfahrer kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, der 19-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Freudenstadt im Einsatz, welche die auf den Vordersitzen befindlichen und im Auto eingeklemmten Insassen hatte befreien müssen. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

