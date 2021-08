Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim (CW) Calw - Frau durch Messerstiche schwer verletzt - Passanten kommen zur Hilfe

Pforzheim (ots)

Durch Messerstiche schwer verletzt worden ist eine Frau am Sonntagmorgen in Calw.

Ein 19-Jähriger steht im dringenden Verdacht, gegen 8:30 Uhr in der Lederstraße mehrfach auf die Frau eingestochen zu haben. Durch die Hilfeschreie der Geschädigten wurden Passanten auf den Vorfall aufmerksam und es gelang den Helfern in der Folge, den Tatverdächtigen zu überwältigen. Die hinzugeeilten Polizeibeamten versorgten zusammen mit den Passanten die Frau bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und nahmen den 19-Jährigen fest. Die Geschädigte wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, das mutmaßliche Tatmesser stellten die Einsatzkräfte sicher. Das Motiv für die Tat ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 19-Jährige, ein deutscher Staatsangehöriger, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung anordnete.

Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim

Matthias Grundke, Staatsanwaltschaft Tübingen

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell