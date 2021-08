Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Motorradfahrer wird beim Überholen schwerverletzt

Horb am Neckar (ots)

Ein schwerverletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag auf der Landesstraße 298 bei Horb am Neckar.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 30-jährige Motorradfahrer auf der Landesstraße 298 von Dettingen in Richtung Dießen. Dabei wollte er einen vor ihm fahrenden Honda einer 53 Jahre alten Fahrerin überholen. Zeitgleich blinkte die 53-Jährige und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich schwerverletzte. Er musste in der Folge mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.

