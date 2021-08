Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann verletzt und beleidigt Polizeibeamte

Pforzheim (ots)

Im Rahmen einer Gewahrsamnahme leistete am Sonntagnachmittag ein Mann in der Fußgängerzone in Pforzheim heftigen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Der Mann war zuvor verbal aggressiv und als Rädelsführer einer etwa zehnköpfigen Personengruppe aufgetreten.

Passanten meldeten der Polizei gegen 17.30 Uhr mehrere betrunkene Personen, welche in der Bahnhofsunterführung Passanten anpöbeln und Flaschen werfen würden. Vor Ort konnte die Gruppe angetroffen und ein Platzverweis für die Örtlichkeit ausgesprochen werden. Etwa die Hälfte der Personen kamen diesem auch nach, die restlichen blieben jedoch vor Ort und verhielten sich verbal aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Hier konnte ein 21-Jähriger als Rädelsführer ausgemacht werden. Er beleidigte die Beamten lautstark und kam dem ausgesprochenem Platzverweis nicht nach, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Hierfür wurde er durch die Beamten ergriffen und es sollten ihm Handschließen angelegt werden. Er wehrte sich jedoch heftig gegen die Maßnahme. Schließlich gelang es fünf Beamten den Mann unter Kontrolle zu bringen. Auf dem Weg zur Dienststelle gebar sich der Mann weiterhin äußerst renitent und versuchte zu beißen. Eine Beamtin wurde durch die Widerstandshandlungen so schwer verletzt, das sie ihren Dienst vorzeitig beenden und die Verletzung ambulant in einer Klinik behandelt werden musste.

Simone Unger, Pressestelle

