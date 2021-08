Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Pedelec-Fahrer verletzte sich schwer durch Sturz

Niefern-Öschelbronn (ots)

Freitagnacht ist ein Pedelec-Fahrer bei Niefern-Öschelbronn alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 22 Jahre alte Mann gegen 23 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Großen Kesselweg in Richtung Niefern-Öschelbronn. Auf abschüssiger Wegstrecke kam er nach rechts von der asphaltierten Straße ab und blieb an einem Stein hängen. Daraufhin stürzte er schwer und musste in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

